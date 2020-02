Inzaghi: “Domani sarà molto importante, sarebbero tre punti fondamentali per la nostra classifica”

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera contro l’Hellas Verona, valido per il recupero della diciassettesima giornata di serie A.

Di seguito una parte delle sue parole.

“Sarà molto importante domani: sarebbero tre punti fondamentali per la nostra classifica. Ma mancano ancora 17 partite e noi dobbiamo essere bravi a pensare partita dopo partita, senza distrarci. Quello che mi preme di più è che i giocatori possano recuperare energie fisiche e mentali: abbiamo avuto una partita domenica pomeriggio. Ho qualche elemento che aveva dei problemi già prima della Spal. Oggi ho solo un allenamento per capire chi mandare in campo: questa è la mia prima preoccupazione. Il match di domani chiaramente è un appuntamento importante. Vincendo domani saremmo secondi e sarebbe una cosa importantissima per noi: giocheremo contro una squadra da rispettare in tutto e per tutto“.

Foto: Twitter ufficiale Lazio