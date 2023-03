Inzaghi: “Dobbiamo fare la partita da subito. Confronto con la società positivo, li facciamo ogni tre giorni”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Lecce: “Sappiamo di affrontare una squadra in salute, dovremo fare la partita subito e poi vedremo cosa succederà”. Poi ha spiegato le scelte di Dzeko e Calhanoglu: “Giocando così tanto in questo periodo si devono fare delle scelte, ho scelto un undici ma come sempre sarà importantissimo anche chi subentrerà”. Infine, sul confronto con la società: “I confronti li facciamo ogni tre giorni, a volte sono positivi quando si vince ma anche quando si perde perché è giusto confrontarsi sempre con i ragazzi e con la società”.

Foto: Instagram Inzaghi