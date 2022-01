Inzaghi: “Dobbiamo continuare così perché oggi hanno vinto tutte le nostre antagoniste. Tensione? Normale sentirla”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato nel post partita della gara contro la Lazio ai microfoni di Dazn: “Volevamo rientrare con una vittoria e non era semplice, perché la Lazio ha qualità. Io credo che questo successo sia meritato, sono contento. Ora mercoledì abbiamo subito una grande partita, una finale nel nostro stadio e ci siamo preparati nel migliore dei modi. Ho la fortuna di avere giocatori importanti, dobbiamo continuare così perché il campionato non si ferma: oggi hanno vinto anche tutte le nostre antagoniste. Per noi era un rientro contro una squadra che aveva giocato tre giorni fa e poteva essere più in palla di noi, ma ho fatto i complimenti ai ragazzi. Il 20 ottobre quando eravamo a -7 la sentivo meno, ora si sente più facilmente ed merito dei ragazzi che hanno fatto otto vittorie di fila. Adesso è normale visto che siamo primi ma deve essere uno stimolo per continuare a fare bene e migliorarci”. Su Lautaro: “Su di lui pendeva questa diffida ma ha fatto una grande partita come Sanchez. Ho la fortuna di avere Dzeko e Correa che sono entrati molto bene, avevo necessità di rientrare bene in una partita che non era semplice”. Sulla Lazio: “Giocare contro la Lazio rappresenta la mia vita, il mio percorso. Mi ha cresciuto facendomi diventare uomo. Non è una vittoria come le altre ma la volevo con tutte le mie forze”

FOTO: sito Inter