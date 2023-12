Inzaghi: “Dispiace uscire così. Lautaro? E’ un affaticamento da valutare. I medici sono tranquilli”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Dispiace perché avevamo vinto la Coppa negli ultimi due anni, dopo una gara così avremmo meritato di vincere ma il calcio è così. Posso rimproverare l’ultimo quarto d’ora, ci deve servire da lezione. Quest’anno non eravamo abituati a essere rimontati, non siamo felici, volevamo i quarti ma purtroppo è andato avanti il Bologna”.

Cosa ha avuto Lautaro? “Ha avuto un affaticamento da valutare, speriamo non sia successo nulla. I medici sono tranquilli ma giocando tra 72 ore sarà da valutare. Dobbiamo guardare avanti”.

Su Arnautovic: “Mi è piaciuto, ha fatto quello che doveva fare. Non è stato fortunato in zona gol ma la prestazione è confortante anche se da un attaccante ci si aspettano i gol”.

Sensi in difficoltà di passo sul 2-1? “Tantissimi sarebbero in difficoltà di passo con Ndoye, lì dovevamo essere tutti più bravi”.

Zirkzee? “Ottimo giocatore che continua a fare prestazioni, sul primo gol è stato bravissimo e anche sul secondo. È un centravanti che sta dimostrando di essere in grande ascesa”.

Foto: Instagram Inter