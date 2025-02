Inzaghi: “Difficoltà a livello numerico, faremo mercato in entrata”

Si avvicina sempre di più il match tra Milan e Inter, in programma per domani alle ore 18:00. Una partita importantissima per la classifica di entrambe le squadre che, in questa stagione, vengono già da due derby disputati. A parlare della partita e di mercato è stato il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Dai mie giocatori voglio vedere continuità. Abbiamo fatto molto bene sia in campionato che in Champions, ma da febbraio si fa sul serio e dobbiamo essere bravi e continui. Recupero di Firenze? Mi era stato detto che si era trovato un accordo per quella come prima data disponibile, io non lo sapevo. Noi ci adeguermo e giocheremo come sempre, ma il recupero di Firenze e la partita di Coppa Italia non mi permettono di lavorare e di dare il giusto riposo che questi calciatori avrebbero meritato. Sul mercato? Sono andati via due giocatori forti, giovani, ma che avevano bisogno di giocare. Ora abbiamo qualche difficoltà a livello numerico, nonostante qualche rientro, ma qualcosa in entrata faremo”.

FOTO: sito Inter