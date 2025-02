Inzaghi deve alzare i giri del motore: problema scontri diretti per l’Inter

La corsa dell’Inter verso lo scudetto continua, seppur con qualche scivolone di troppo. I nerazzurri, infatti, si trovano al secondo posto, a soli due punti dal Napoli capolista, nonostante più volte abbiano sprecato l’opportunità di sorpassare il club partenopeo. Ciò lo si capisce anche dai un dato: negli scontri diretti Inzaghi ha conquistato solamente 16 punti su 33. Una cifra bassa per una squadra che ambisce a vincere la Serie A e che ne ha visto l’ultima testimonianza nella gara persa contro la Juventus per 1-0. Ma bisogna anche ricordare partite come l’1-2 a favore del Milan, il 2-2 con il Bologna, il 3-0 contro la Fiorentina. E questi sono solo alcuni di una lunga serie, con la Beneamata che è chiamata ad alzare i giri del motore.

FOTO: sito ufficiale Inter