Inzaghi: “Derby importante per la classifica e le convinzioni. Dobbiamo soffrire tutti insieme”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza in stampa nella vigilia del derby tra Milan e Inter. L’allenatore nerazzurro ha analizzato la partita: “Sarà una partita intensa, sappiamo l’importanza che ha per i tifosi e la società, vogliamo chiudere al meglio queste sette partite. Sono partite a se in un campionato, due gare che si preparano da sole. Stiamo facendo ottime cose, i numeri lo raccontano. Bisogna fare i complimenti a Napoli e Milan, domani vincere aumenterebbe le nostre convinzioni, ma ci sarà anche da soffrire tutti insieme“.

Inzaghi ha poi continuato: “Siamo solo alla dodicesima giornata, abbiamo certamente un ritardo di sette punti, sappiamo che mancano ancora tante partite e tanti punti a disposizione. In queste partite la classifica si azzera, bisognerà fare bene entrambe le fasi, il Milan sta facendo con il Napoli un campionato mai visto negli ultimi 40 anni e vanno fatti i complimenti“.

Foto: Twitter Inter