Inzaghi: “Derby fondamentale per la classifica, ma nessuna paura della Roma. Su Immobile…”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto così in conferenza stampa alla vigilia del derby capitolino contro la Roma: “Partita importantissima, sappiamo quanto conta in questa città. Fondamentale per i tifosi e per la classifica, siamo in ritardo ma possiamo accorciare: serve un’ottima gara con grandissimo rispetto per la Roma, per il suo allenatore e per i suoi giocatori, ma nessuna paura. Formazione? Ho ancora qualche dubbio, abbiamo giocato martedì sera e qualche giocatore era al rientro. Stavano tutti abbastanza bene, ma ci sono altri due allenamenti e devo vedere come hanno recuperato quelli mancati nelle ultime settimane, come Immobile, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo e Bastos. Vedremo. Immobile? Ci aveva abituati ad avere una media straordinaria, ha avuto uno stiramento e deve recuperare al 100%: il problema è quando non si hanno le occasioni, ma lui le ha. Spero segni già domani sera. Luis Alberto da 1′? Vale lo stesso discorso fatto per Immobile, rientra da un problema muscolare e non è ancora al 100%. Martedì sera ha stretto i denti, adesso si sta allenando per recuperare del tutto. Chi ha più pressioni? Credo tutte e due, sappiamo il valore del derby a Roma, dobbiamo preparare la gara al meglio mettendo in campo tantissima attenzione e fare ancora meglio di martedì. Ultimo treno per la Champions? Proveremo a fare una partita intelligente, possiamo accorciare su quelle davanti e il nostro obiettivo resta il quarto posto”, ha chiuso Inzaghi.

Foto: Twitter ufficiale Lazio