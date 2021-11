Inzaghi: “De Vrij e Sanchez out. Sensi? Avrà le sue chance”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato alla vigilia della gara con lo Shakhtar, parlando anche sugli infortunati in casa nerazzurra.

Queste le sue parole: “Dobbiamo recuperare diversi elementi. De Vrij e Sanchez non ci saranno, domenica Barella e Correa hanno chiesto il cambio, Calhanoglu era l’unico ammonito e perciò ho preferito toglierlo. Sapendo che Dzeko non era al top e Satriano non è disponibile, dovrò fare delle valutazioni corrette. Speriamo che il riposo possa consentire a tutti di recuperare al meglio”

Su Sensi: “Mi mancano de Vrij e Sanchez che spero di recuperare presto, per il resto ho grandi segnali da parte di tutti. Da allenatore devo fare delle scelte, hanno giocato un po’ tutti perché le partite sono state tante. Stefano lavora bene, come i suoi compagni e penso che avrà spazio da qui fino a Natale”.

Foto: Sito Inter