Inzaghi: “Credo nella rimonta. Ma quanto abbiamo fatto finora non basta”

Intervistato da Italia 1 per la trasmissione “I re del calcio’, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, si è proiettato sulla restante stagione nerazzurra: “Credo alla rimonta scudetto, questa pausa lunga è una novità per tutti. Finora il Napoli ha fatto un qualcosa di straordinario che ha amplificato anche gli errori degli altri a partire dall’Inter. Lo scorso anno la classifica era tutta più ravvicinata, si era nel giro di tre punti davanti. Adesso invece il distacco si è ampliato, il Napoli ha fatto qualcosa che in Europa nessuno è stato capace di fare e noi gli facciamo i complimenti. Sappiamo che quanto fatto fino ad ora non basta”.

foto: Instagram Inzaghi