Inzaghi: “Siamo in corsa su tutto, mi aspetto grandi cose in questi due mesi”

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, presenta in conferenza stampa il prossimo impegno contro il Parma: “Domani è una partita importante, è normale che c’è delusione e rabbia per i punti persi a Firenze, e dobbiamo tenerli in mente domani e fino alla fine del campionato per non abbassare la guardia. Domani giocheremo contro un avversario difficile, dobbiamo stare attenti”. Sul futuro l’allenatore biancoceleste risponde così: “Sono onorato di allenare la Lazio. Il nostro obiettivo è di migliorare anno dopo anno e di essere competitivi. Siamo in corsa su tutto, siamo usciti dall’Europa League e ci è dispiaciuto tanto, ma siamo in corsa in campionato e in Coppa Italia. Spero che i ragazzi in questi due mesi e mezzo facciano grandi cose, rimanendo tutti insieme”. Piccola parentesi anche sula gara che sarà disputata dopo la partita di rugby tra Italia e Francia: “Spero che questo problema venga risolto e che il calendario sia più clemente. Spero che ogni tanto le gare dopo il rugby capitino anche all’altra squadra. Nell’ultimo mese comunque il terreno è migliorato. Domani deve essere una partita di calcio e spero che sia tutto a posto”. Infine su Radu e Parolo: “Dovrò fare le valutazioni ma Radu sta facendo un’ottima stagione. Parolo anche lo considero un titolare, è un giocatore per noi molto importante”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio