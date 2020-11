Inzaghi contro Pirlo, la confessione di Benitez: “Li avrei voluti entrambi al Liverpool”

Benevento-Juve delle 18 sarà a anche la strana sfida tra Pippo Inzaghi e Andrea Pirlo. Strana perché è un inedito assoluto tra due allenatori che hanno giocato per dieci stagioni al Milan vincendo due Champions. Nella finale di Atene contro il Liverpool una punizione di Pirlo deviata fortuitamente da Inzaghi consentì ai rossoneri di sbloccare il risultato. In un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” il ricordo di Rafa Benitez che guidava il Liverpool: “Quel gol fu un colpo di fortuna. Quella notte ho passeggiato per le strade di Atene fino alle 7 del mattino, ripensando a quel gol, alla partita e a come cambiare il Liverpool nell’estate successiva. Chi avrei preso tra Pirlo e Inzaghi? Entrambi. Ricordo ancora la prima volta che ha sentito parlare di Pirlo. Ero a Coverciano, un fisiologo mi parlò di un sedicenne del Brescia. Aveva ragione”.

Foto: as