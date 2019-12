Inzaghi: “Contro la Juve non ci snatureremo. Sfida scudetto? Nel calcio è facile passare dalle stelle alle stalle”

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Juventus: “Sono entusiasta di giocare questa partita in questa posizione di classifica. Dovremo fare una gara importante, dovremo essere concentrati e attenti. La Juve è forte, ha dei campioni che possono risolvere la partita in ogni istante. Hanno vinto gli ultimi 8 scudetti, è l’unica squadra imbattuta in Europa. Saranno anche arrabbiati per l’ultimo mezzo passo falso contro il Sassuolo“.

Stadio pieno

“Fa piacere, troveremo un Olimpico pieno di entusiasmo. Cercheremo di portarci dietro la nostra gente, i ragazzi dovranno tirare fuori tutte le energie che hanno. Ci abbiamo giocato tante volte contro la Juventus, due volte in casa abbiamo perso anche se non meritavamo”.

La partita

“Sarà una partita contro la squadra più forte d’Italia. Saranno decisivi gli episodi, dovremo essere bravi a portarli dalla nostra parte. Un’eventuale vittoria? Dovremo cercare equilibrio, vi ricordate tutti cosa dicevate di questa squadra 30 giorni fa. Sono tanti anni che sono nel calcio, ho visto tante volte passare dalle stelle alle stalle”.

Juventus

“Noi dovremo fare una partita molto attenta e avere una buona gestione della palla. Dovremo cercare di controllare il match, solo così possiamo sperare di fare risultato. Chiaramente sarà molto più difficile rispetto alle ultime gare. Pjanic? E’ un grandissimo campione, sarà un osservato speciale come tutti gli altri. Negli ultimi 3 anni è migliorato tantissimo, è un top player insieme a Chiellini e Ronaldo. Dovremo cercare di limitarlo, ma non ci snatureremo”.

In estate vicino alla Juventus

“Fa piacere quando escono determinate voci. Non ho parlato con nessuno, dopo la vittoria della Coppa Italia dovevo fare delle considerazioni. C’era solo ed esclusivamente la Lazio in quei giorni”.

Sarri

“Il suo lavoro si comincia a vedere. Adesso fanno tanti passaggi in più rispetto a prima, hanno la squadra molto più corta. Le sue parole fanno piacere. Non ho mai vinto? Non abbiamo giocato tante volte contro, ma i record sono fatti per essere sfatati. È da troppi anni che non battiamo la Juventus in casa”.

Assenze Lazio

“Caicedo sta molto bene, ha fatto gol contro il Sassuolo e non è riuscito a giocare con il Cluj. Domenica era a disposizione ma ho preferito fare altri cambi. È un’opzione che mi tengo stretta per domani, ha lavorato molto bene. Non ci saranno Patric, Marusic, Berisha e Lukaku, giocatori molto importanti per me”.

