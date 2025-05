Inzaghi: “Contro il PSG avrò tutti e 23 i giocatori disponibili. Del futuro parleremo dopo la finale”

30/05/2025 | 17:23:24

Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la finale di Champions League tra PSG e Inter: “Sul futuro rispondo ora. C’è una finale di Champions domani, poi ci incontreremo e parleremo, con in testa il bene dell’Inter. Io posso parlare delle mie sensazioni, c’è una grandissima emozione in ogni partita di Champions. Poi la finale l’abbiamo meritata giocando contro grandi squadre, domani ci manca l’ultimo passo e cercheremo di farlo come hanno sempre fatto questi ragazzi. I ragazzi sono tutti disponibili e quest’anno in 59 gare in tre partite li ho avuti tutti e 23 disponibili come lo sono domani”.

Foto: Instagram Inter