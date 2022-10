Inzaghi: “Contenti, ma con una vittoria avremmo chiuso il discorso. In Spagna si ricorderanno dell’Inter per molto tempo”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato al termine della gara con il Barcellona.

Queste le sue parole: “C’è rammarico, per quello che abbiamo creato e per l’ultima occasione, con una vittoria avremmo concluso il discorso qualificazione con due giornate d’anticipo, però abbiamo fatto due partite di grandissima applicazione contro il Barcellona. A parere mio è una squadra molto molto forte”.

Questa sera avete fatto una partita fantastica.

“Abbiamo fatto una grande gara, volevamo entrare nella storia dell’Inter. Si poteva parlare di impresa con una vittoria e con la qualificazione raggiunta, ora ci manca l’ultimo passo con i nostri tifosi, prima del Viktoria abbiamo due gare di campionato da affrontare al meglio”.

La svolta: “Può darsi ma come ho detto prima ci manca l’ultimo passo. Dobbiamo regalare la qualificazione ai nostri tifosi come fatto l’anno scorso dopo undici anni, sarebbe il secondo anno di fila. Ci manca l’ultimo passetto”.

Aver annullato Pedri ha aiutato? “Parliamo di una grandissima squadra con un grande allenatore, il problema che ha avuto è che ha trovato l’Inter all’altezza, grazie a una squadra di corsa, determinata. Abbiamo giocato bene tecnicamente, il primo tempo un po’ meno ma nella ripresa siamo riusciti a creare tantissimo, fermo restando che potevamo sbloccarla molto prima”

In Spagna l’hanno definita un catenaccio, è una rivincita?

“Non ho motivi di rivalsa, so il percorso che ho fatto e penso che qui in Spagna lo apprezzeranno. Credo che si ricorderanno dell’Inter per molto tempo, anche se ci manca l’ultima fatica”.

Foto: twitter Inter