Inzaghi: “Contava solo la vittoria. Luis Alberto? Rallentato dall’infortunio ma ora…”

Dopo la vittoria per 4-1 sul Parma, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport: “I ragazzi sono stati bravi, la partita era importante ma siamo stati sempre lucidi. Nel primo tempo la gara era già chiusa, oggi contava tanto la vittoria. Modulo? Di volta in volta scelgo i migliori, in questo momento Milinkovic, Luis Alberto e Correa stanno bene. Fuori abbiamo Parolo, Badelj, Bastos, cioè gente che sta bene e si allena nel migliore dei modi. Poi io scelgo chi schierare di settimana in settimana”. Da qualche partita a questa parte uno dei fedelissimi di Inzaghi, Marco Parolo, sta trovando poco spazio e il tecnico ha spiegato così: “Sta capendo la situazione, in tre anni con me era rimasto fuori due partite, ora è alla terza consecutiva che rimane in panchina ma contro il Milan in Coppa Italia era stato tra i migliori”. Infine sul ritrovato Luis Alberto: “Ogni stagione è a se, l’anno scorso con Luis seconda punta siamo stati il miglior attacco d’Italia. Nelle prime 15 partite giocavamo con lui nel ruolo di seconda punta, poi dopo l’infortunio ha avuto bisogno di tempo per recuperare. Ora, con un Correa in questo stato, va fatto giocare lui dal primo minuto. Luis ha fatto 12 gol lo scorso anno, quest’anno è in ritardo ma l’infortunio lo ha rallentato. Ha tanta qualità ma anche quantità”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio