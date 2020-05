Inzaghi: “Conoscevo la forza della società. In B ci sono tanti tecnici giovani e validi”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha tirato le somme sulla sua esperienza alla guida delle Streghe: “Era soprattutto curiosità, anche per la prima volta al Sud. Sapevo la forza della società e della squadra, e sono stati bravi i ragazzi. Tanti tecnici validi in B? Tanti. Sono contento per Nesta, che ha fatto bene ed è un amico, come Stroppa. Italiano ha fatto vedere un ottimo calcio. Tesser sta facendo cose straordinarie, mi piacciono Caserta e D’Angelo: cambiano moduli e sono lo stesso sempre concreti. E poi è tornato Aglietti: un brutto cliente per tutti.”

Foto: DerbyDerbyDerby