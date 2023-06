Inzaghi: “Con questa cattiveria e determinazione sono certo che presto torneremo in finale di Champions”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta con il Manchester City.

Queste le sue parole a SportMediaset: “Abbiamo fatto una grande gara, dobbiamo essere orgogliosi. Chiaramente avremmo meritato di più. i ragazzi devono essere orgogliosi, hanno fatto una gara straordinaria come straordinari sono stati i nostri tifosi. Gli ultimi 25 minuti li avete visti tutti, la palla sembrava non volesse entrare. Nel calcio a volte succede, purtroppo è successo nella finale di Champions. Rendiamo onore a questi ragazzi, abbiamo giocato contro il City con le nostre armi e le abbiamo usate bene”

Ha parlato con la società del rinnovo? “Dobbiamo far passare qualche giorno, c’è grande sintonia con la società. C’è stato poco tempo, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, i nostri tifosi avrebbero meritato di più. Onore al Manchester City, sappiamo il percorso che ha fatto e si meritano la coppa”.

Calhanoglu e Lautaro non hanno reso bene stasera: “In una serata del genere mi viene difficile parlare di qualche giocatore che ha giocato al di sotto delle aspettative. In conferenza stampa ho detto che i miei giocatori non li avrei cambiati con nessuno al mondo e oggi abbiamo visto perché”.

Da tecnico abituato a vincere finali, come si sente stasera? “Ho una sensazione strana, bisogna abituarsi. Ho abbracciato tutti i ragazzi al termine della gara, non parlo mai di solito dopo le finali, ma stasera ho detto loro che devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto vedere a tutto il mondo e sono certo che presto saremo di nuovo qui in finale a giocarcela”.

Foto: sito Inter