Inzaghi: “Come si ferma Yamal? Dovremo cercare di non fargli arrivare palla. Ma è impossibile nel calcio moderno”

05/05/2025 | 16:00:55

“Come si ferma Lamine Yamal?”. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così risposto: “È difficilissimo, dovremo cercare di non fargli arrivare palla ma è impossibile nel calcio moderno. Sarà un osservato speciale, sarà raddoppiato e cercheremo di stare attenti. Però, come ho detto nella gara di andata, avendolo visto dal vivo è un grandissimo talento: alla sua età è veramente pericolosissimo, nei momenti difficili gli danno la palla e mi ha impressionato la velocità di pensiero. Quando riceve palla sa già cosa fare nella giocata seguente. Cambiamenti tattici? Vedremo domani. Tante volte Dimarco e Carlos hanno giocato insieme (interviene Bastoni con una battuta, ndr). Vedremo domani, ci sono tantissimi giocatori del Barça che possono creare pericoli”.

Foto: Instagram Barcellona