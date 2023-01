Inzaghi: “Ci tenevamo ad andare avanti. Ora ho bisogno di tutti, con Lukaku avremmo avuto punti in più”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Simone Inzaghi ha così parlato dopo il successo per 2-1 contro il Parma al termine dei tempi supplementari: “Guardiamo a stasera, quello che è successo sabato con il Monza l’ha visto tutto il mondo. Oggi era difficile, stavamo facendo una gara discreta e muovere meglio la palla. Abbiamo preso il gol all’unico tiro e la partita si è complicata. Ma ho avuto risposte da chi ha giocato meno. Mi sarei evitato i 120’, anche l’anno scorso l’avevamo fatto con l’Empoli”. E sui rientri: “È tutto l’anno che abbiamo avuto qualche problemino. Ora siamo concentrati su sabato, un appuntamento importante con una squadra in salute. Per gli indisponibili c’è fiducia, mancano tre giorni ma cercheremo di monitorare chi non c’è. Con le partite così ravvicinate abbiamo bisogno di tutti. Cambi? I cambi dipendono sempre dal risultato. Chi è entrato lo ha fatto benissimo, chi ha giocato meno ha dato ottime risposte. Dobbiamo continuare così, il percorso in Champions è stato fantastico, in campionato abbiamo perso qualcosa ma mancano tante partite. Dopo una sosta lunga ho bisogno di tutti”.

Poi ha proseguito parlando di Romelu Lukaku: “È un giocatore importantissimo, l’abbiamo voluto con tutte le forze e purtroppo ha avuto un infortunio che è una cosa nuova per lui. È tornato dopo il Mondiale, si è allenato bene e sabato era limitato da questa infiammazione. Domani riposerà e poi di giorno in giorno cercheremo di portarlo nel migliore dei modi, è un grandissimo valore aggiunto e fosse stato bene ci avrebbe portato i punti che ci mancano. Nonostante la sua assenza, però, in Champions non ne abbiamo risentito”.

Infine, ha così parlato della prossima sfida contro l’Hellas Verona: “L’ampiezza è importantissima. Cercheremo di trovarla, di recuperare forze ed energie. Le rotazioni sono limitate, con Barella e Calhanoglu fuori Mkhitaryan era alla terza partita. Ci siamo adattati ma sono soddisfatto, al di là della rimonta. Ci tenevamo ad andare avanti”.

Foto: Instagram Inzaghi