Inzaghi: “Ci sono state tante critiche, ma io ho ascoltato solo quelle costruttive”

L’Inter è al momento in una fase complicata della stagione ma Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, è già al lavoro per uscirne. Ha parlato anche di questo nella conferenza stampa di vigilia al match contro la Roma: “Dobbiamo fare tutti di più, io in primis. La prima disattenzione la paghi, sia in Serie A che in Champions: il nostro percorso in Europa lo stiamo facendo, in campionato abbiamo qualche punto di ritardo rispetto alle avversarie. Ci sono state tante critiche: ho ascoltato quelle costruttive, quelle venute ad arte le ho lasciate stare. Però la squadra è matura, sa di dover e poter fare di più”.

Foto: sito Inter