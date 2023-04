Inzaghi: “Ci siamo innervositi. Ultimamente i portieri sono i migliori in campo contro di noi”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sky dopo la sconfitta interna contro il Monza.

Queste le sue parole: “È stata la fotocopia di Fiorentina e Salernitana. Siamo delusi, ma non è vero che sentiamo solo le coppe, la squadra sapeva quanto contava questa partita, sapeva quanto fosse importante. Non è un caso se troviamo Di Gregorio, Ochoa, Dragowski e Terracciano che sono sempre i migliori in campo contro di noi. E’ un momento che va così, la squadra l’ho vista bene, la partita è stata preparata bene. Ci gira così”.

Foto: Instagram Inzaghi