Inzaghi: “Ci aspetta un cammino lungo e tortuoso. Felice dell’arrivo di Bereszynski”

22/09/2025 | 16:27:55

Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l’Udinese, valevole per i 16esimi di Coppa Italia: “Avremmo voluto goderci un po’ di più l’ultima vittoria ma credo sia bellissimo poter giocare in uno stadio di Serie A. Sarà dura, ma siamo pronti e stiamo vivendo un bel periodo. Speriamo di continuare così. Quando giochi contro una squadra così forte devi fare la classica partita perfetta. È un jolly che dobbiamo giocarci. Passare e giocare con la Juventus sarebbe un sogno. Cambierò sei o sette elementi, ma reputo la nostra squadra forte in ogni singolo. È positivo poter dare spazio a chi ha giocato meno, soprattutto guardando alle prossime partite. C’è grande attitudine al lavoro. Il percorso è lungo e tortuoso, ma speriamo di fare una grande gara al Friuli. Dopo quattro partite hanno trovato spazio praticamente tutti, tranne Vasic, che giocherà a Udine e ci darà grandi soddisfazioni. Bereszynski? Sono molto contento. È un giocatore che non scopro io: può fare sia il braccetto che il quinto. Lui sa come si vince e abbiamo bisogno di questa gente”.

FOTO: Sito Palermo