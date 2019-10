Inzaghi: “Celtic temibile, ma non è decisiva. Razzismo? Non ci saranno problemi”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Celtic: “Si è parlato tanto della partita di sabato, abbiamo dimostrato carattere, è successo spesso. A Bologna, al derby, con l’Atalanta. Mi prendo il secondo tempo, m abbiamo analizzato il primo. Solitamente le partite le approcciamo bene. Sabato ci abbiamo messo del nostro. Anche l’Atalanta ha meriti. Noi dovevamo fare meglio. Il Celtic corre tantissimo, ha spirito ed è dotata tecnicamente. Da parte nostra dovremo fare una grande gara, ma non sarà decisiva. Qui in casa il Celtic è molto temibile. Razzismo? Da parte della Lazio è sempre stata combattuta ogni forma di razzismo. Domani non ci saranno problemi, sarà una bella partita da vivere”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio