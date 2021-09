Inzaghi: “C’è rammarico per il pareggio con la Samp. Bastoni? Valuterò oggi, lui vuole esserci”

Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions tra Inter e Real Madrid, è tornato a parlare anche della partita di domenica scorsa contro la Samp e sulle condizioni del difensore Bastoni. “E’ stata una battuta d’arresto che ha lasciato del rammarico, ma abbiamo giocato gli ultimi 20 minuti con un uomo in meno, proprio nel momento più caldo. Per come l’avevamo preparata – con l’assenza di tanti nazionali – abbiamo giocato una buona partita. Bastoni? Il ragazzo vuole esserci, lo valuterò nell’allenamento di oggi e nella rifinitura di domani. Bisognerà vedere le risposte sul campo”.

Foto: Sito ufficiale Inter