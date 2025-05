Inzaghi: “C’è fiducia per Pavard e Zielinski contro il PSG. Ci manca l’ultimo passo per fare la storia”

26/05/2025 | 14:14:59

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel Media Day: “Abbiamo centrato un grandissimo traguardo, bellissimo: abbiamo fatto grandissime gare, però tutti noi, a partire dai giocatori, sappiamo che ci manca l’ultimo passo per coronare un sogno, per entrare nella storia. Da oggi ci prepareremo al meglio: abbiamo finito il campionato da due giorni, ci ha lasciato dentro qualcosa da ricordare. È normale che ci sia parecchia sofferenza in me e nei giocatori, perché è inutile negarlo”. Sui calciatori acciaccati: “Il mio augurio è di poter avere a disposizione tutti i giocatori. C’è fiducia per Pavard e Zielinski, i due giocatori che non erano disponibili venerdì a Como: ci avvicineremo nel migliore dei modi, le sensazioni cambieranno giorno per giorno, anche Lautaro sta bene. Però siamo concentrati e sappiamo che tipo di avversario affronteremo”.

FOTO: Instagram Inter