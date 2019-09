Inzaghi: “C’è delusione. Servirà la cattiveria agonistica che ci è mancata nelle ultime due gare”

Nell’ultimo posticipo di questa quarta giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Parma allo stadio Olimpico. Alla vigilia del match, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa: “Abbiamo perso due partite in cui sicuramente dovevamo fare meglio. Nei secondi tempi siamo andati male e abbiamo puntualmente pagato. C’è rammarico, potevamo fare di più. Sono convinto che si possa ripartire senza troppi isterismi. Appena smettiamo di essere intensi, di essere squadra, andiamo in difficoltà. Le scelte di formazione non sono state il problema. A Ferrara hanno giocato Parolo e Caicedo al posto di Milinkovic e Correa e sono due giocatori che io considero titolari. Patric ha giocato perché Luiz Felipe non stava bene: l’ho tolto perché era ammonito e rischiavamo di rimanere in dieci. In Romania hanno giocato Berisha, che è un giocatore importante, Jony, che ha fatto bene, e Bastos, su cui ho tanta fiducia quest’anno. Più che parlare di turnover, bisogna parlare dei cali di tensione e attenzione. Quando vedo giocatori che fanno bene durante la settimana è mio dovere metterli in campo. In società c’è delusione per queste due sconfitte, ma c’è anche tanta fiducia. Voglio che la mia Lazio riparta con molta voglia e motivazione. Bisogna mantenere l’umiltà che abbiamo sempre avuto. Da che in estate nessuno parlava di noi, dopo due partite eravamo diventati tutti fenomeni, mentre ora siamo tutti polli. Bisogna mantenere equilibrio. Domani servirà la cattiveria agonistica che ci è mancata nelle ultime due partite. Sono convinto che se torneremo a lavorare da squadra, con la giusta serenità, potremo ripartire. Per la formazione dovrò fare delle valutazioni, siamo rientrati ieri all’alba. Quelli che sono stati qui a lavorare non hanno perso ore di recupero e sonno e quindi ci saranno“.

Foto: twitter Lazio