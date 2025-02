Inzaghi: “Caso Lautaro? Quando c’è di mezzo l’Inter c’è sempre qualche parola in più”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida scudetto contro il Napoli, ha parlato anche del rischio prova tv per Lautaro Martinez dopo le espressioni blasfeme nell’immediato post gara della partita persa contro la Juventus: “Quando c’è di mezzo l’Inter c’è sempre qualche parola in più. Mi ero arrabbiato per questo, mi sentivo di difendere i miei ragazzi e la mia società, sono straordinari. Non mi piaceva quello che veniva descritto fuori. L’ultima cosa è quella di Lautaro. Lo conosciamo tutti, non l’ho mai sentito dire una parolaccia. Ci tiene molto, è una persona di valori, può capitare a qualcuno, compreso l’allenatore. In tre anni e mezzo lui non l’ho mai sentito. Andiamo avanti, lasciamo questo alle spalle, anche se si sta parlando tanto di lui. Se ne parla tanto ma lui ha lavorato concentrato”.

Foto: Instagram Lautaro