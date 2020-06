Inzaghi carica il Benevento: “Andiamo a prenderci la storia, fra 30 anni parleranno ancora di noi”

Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Empoli, match che può sancire l’aritmetica promozione in A del club sannita: “Sarà un’altra gara complicata – ha detto Inzaghi –. Sono curioso di rivedere la squadra all’opera. Possiamo vincere otto giornate prima il campionato, cosa mai accaduta, penso che fra trent’anni si parlerà ancora di questa squadra ed è questo lo stimolo più grande. I miei ragazzi stanno scrivendo la storia. Per vincere ad Empoli ci vuole il miglior Benevento della stagione. Questa squadra fa sembrare tutto facile, dobbiamo goderci tutto questo. L’unico rammarico sarà non poter festeggiare come questa squadra avrebbe meritato”.

