Inzaghi: “Calhanoglu ha grande personalità, senza il giallo non lo avrei mai cambiato”

Simone Inzaghi si è soffermato anche su Calhanoglu: “Alla fine dell’allenamento lui, Perisic e Lautaro hanno calciato tre rigori a testa, hanno fatto tutti e tre gol e gli ho detto di decidere in autonomia. Però abbiamo Calhanoglu in grande forma ed anche stasera è stato bravissimo perché era un rigore che pesava. Ha grande carattere e personalità e senza il giallo non lo avrei mai cambiato. Lautaro? Ieri ho detto che non ero preoccupato perché continuava a crearsi occasioni anche quando non segnava. Ci sono momenti in cui la palla non vuole entrare ma stasera ha fatto un grande gol. L’ho visto sereno, ha lasciato tranquillo Calhanoglu sul rigore perché lui ama l’Inter e ama la squadra”.

FOTO: Twitter Inter