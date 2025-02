Inzaghi: “Calhanoglu e Acerbi stanno meglio, possono aiutarci”

Domani alle ore 18:00 andrà in scena il match tra Milan e Inter. Una gara importantissima in termini di classifica per entrambe le compagini, ma che è carica di emozioni anche per gli ultimi due derby disputati. A parlare della gara, nella conferenza stampa di rito, è stato Simone Inzaghi. Queste le sue parole: “Conosciamo il valore del Milan. Quest’anno i primi due derby sono andati male, anche se il primo meritatamente perché fecero meglio loro. Nel secondo eravamo in controllo e dovevamo essere più bravi negli episodi: il primo fallo è stato viziato da un fallo su Asllani, ma dovevamo reagire. Dobbiamo essere più bravi nei momenti decisivi della gara, che ti possono girare contro nel calcio. Ieri Calhanoglu e Acerbi hanno fatto il primo allenamento completo in gruppo. Si candidano per darci una mano, hanno lavorato discretamente e stanno meglio. Questa Calha ha avuto qualche problema in più e stiamo cercando di recuperarlo al meglio. Ci sono più possibilità che non parta dall’inizio, dovrà valutarlo nei prossimi allenamenti”.

FOTO: Instagram Inzaghi