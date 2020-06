Inzaghi: “Calendario maligno in queste prime partite. L’obiettivo è arrivare in Champions”

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato alla vigilia della gara contro il Torino. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Cataldi verrà con noi, ma non è pronto per giocare. Vedremo se riuscirà a fare una parte di gara ma è difficile. Stesso discorso per Marusic. Correa è da valutare. Con la Fiorentina c’erano tante insidie e la vittoria di sabato ci avvicina al nostro grande obiettivo, che è la Champions, che qui manca tantissimo”.

“Andrè Anderson seconda punta, ma può fare anche la mezz’ala. È un giovane e deve crescere. Giocando miglioreremo sicuramente. Il calendario con noi è stato maligno in queste prime tre partite, ma vale anche per altre squadre.”

“Se non hai la testa, le gambe non girano. Dobbiamo essere lucidi, sempre in partita, abbiamo dimostrato lucidità contro la Fiorentina, abbiamo fatto le scelte giuste e per questo abbiamo vinto. L’obiettivo è la Champions, ci manca poco, prima centriamo quel traguardo, poi ragioneremo anche per il resto”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio