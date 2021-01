Inzaghi: “Buon periodo ma guardiamo avanti. L’assenza di Luiz Felipe è pesante. Luis Alberto giocatore unico”

Reduce da tre vittorie consecutive in campionato e dal successo negli ottavi di Coppa Italia contro il Parma, Simone Inzaghi si è presentato in conferenza stampa da Formello per analizzare la gara di domani contro il Sassuolo: “Veniamo da un buonissimo periodo, ma sappiamo che nel calcio ci sono degli imprevisti. Dobbiamo guardare avanti, il Sassuolo è un avversario molto temibile, una squadra che in questi anni ci ha sempre reso la vita difficile, ha giocatori di qualità e fa un bellissimo calcio. Dovremo mettere cattiveria, determinazione e aggressività come nelle ultime partite”.

Su quando sia arrivata la svolta alla stagione biancoceleste: “La grande svolta per una squadra come la nostra è avere tutti i soldati sempre arruolabili. Da dopo il Covid non è mai successo. Ora abbiamo subito un altro rallentamento, la perdita di Luiz Felipe è pesante. Speriamo che Luis Alberto torni presto, è un giocatore unico”.

Foto: Twitter Lazio