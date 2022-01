Inzaghi: “Brozovic è molto contento e per me rinnoverà. Noi favoriti per lo scudetto? E’ uno stimolo in più”

Sempre Simone Inzaghi alla vigilia della sfida con il Bologna: “So di essere in una società forte con tifosi straordinari e grandissimi giocatori. Abbiamo perso qualche punto all’inizio ma a livello di prestazioni è dal 23 agosto che giochiamo con una certa continuità. Noi favoriti per lo scudetto? Due mesi fa qualcuno non lo diceva più, adesso lo stanno dicendo nuovamente perché siamo tornati in testa. Per me deve essere uno stimolo. Brozovic? L’ho già ribadito, secondo me è molto contento ed è un giocatore importantissimo. Penso che rinnoverà, poi potete chiedere a Marotta e Ausilio perché io guardo più il campo”.

FOTO: Sito Inter