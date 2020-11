Inzaghi: “Bisogna rimboccarsi le maniche, la responsabilità è tutta mia”

Filippo Inzaghi, dopo la batosta rimediata contro lo Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’allenatore del Benevento: “Oggi non abbiamo fatto una bella partita, bisogna rimboccarsi le maniche. Questa è una partita che si deve far riflettere, la Serie A è un’altra cosa. La responsabilità è tutta mia, è mancato il carattere. Bisogna compattarsi, siamo una neopromossa e dobbiamo lottare. I miei complimenti vanno allo Spezia che oggi ha meritato di vincere. Ci sono poche giustificazione, ma troveremo la chiave. Oggi avremmo perso contro chiunque, come lo scorso anno a Pescara quando successe all’ottava giornata. Questa è la prima gara dove abbiamo steccato così, sarebbe meglio giocare subito ma con la sosta recuperiamo qualche giocatore importante. Se non vinciamo le partite non dobbiamo trovare scuse.”

Foto: instagram personale