Inzaghi: «Benevento, non snaturarti. Speriamo la Roma non sia troppo in forma»

Filippo Inzaghi presenta la gara di domenica sera in casa della Roma. Il tecnico del Benvento ha recuperato Tello che nuovamente a disposizione ed ha accolto i reduci degli impegni con le rispettive nazionali. «Se staranno bene, scenderanno in campo – ha detto -. Dal punto di vista fisico, la squadra lavora sempre bene. Quello che mi lascia soddisfatto è la mentalità di questa squadra. Ci saranno momenti complicati, ma io sono sereno. Chiediamo tanto, perché sappiamo che la domenica per ridurre il gap tecnico, dobbiamo correre più degli altri. I giallorossi? Non vorrei che i miei ragazzi si snaturassero al loro cospetto, in più speriamo che la Roma non sia troppo in forma…».

Foto: DerbyDerbyDerby