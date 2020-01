Inzaghi: “Bello entrare nella storia della Lazio. Scudetto? Con 2 trofei vinti le aspettative si alzano”

Dopo la vittoria in rimonta sul campo del Brescia, Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico della Lazio: “La squadra ci ha creduto fino alla fine. Sapevamo fosse una partita difficile, nella ripresa, con l’uomo in più, abbiamo faticato e dovevamo muovere di più la palla, su un campo difficile, non in perfette condizioni. Era una partita trappola, contro una squadra organizzata. Se siamo da scudetto? La nostra prima cosa è quella di cercare di crescere quotidianamente. E’ normale che dopo 2 trofei vinti in un anno le aspettative si alzino. Noi andiamo avanti così e vediamo, in un campionato difficile. Vogliamo centrare la Champions. Io come Eriksson (eguagliato il record di 9 vittorie di fila, ndr)? Bello essere nella storia, bello per la classifica, bello per le statistiche. Ci tenevamo”, ha chiuso Inzaghi.

Foto: Twitter ufficiale Lazio