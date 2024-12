Inzaghi: “Bel segnale. Taremi e Arnautovic? Ho 25 titolari, lo penso davvero”

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro l’Udinese: “È un ottavo di finale, quando dico che ho 25 titolari lo penso veramente. Tutti i giorni devo fare delle scelte, per il bene dell’Inter. Oggi abbiamo dato un bel segnale, con una partita seria in cui avevamo tutto da perdere: i ragazzi sono stati bravissimi a interpretarla dal primo all’ultimo minuto. L’abbiamo detto fin dall’inizio, sappiamo che ci sono e ci saranno difficoltà, perché ci sono tanti impegni. Però ho la fortuna di avere un grandissimo gruppo di lavoro e dobbiamo continuare così, sapendo che fra quattro giorni dobbiamo giocare ancora, poi il 28 un’altra, poi la Supercoppa. Sono ottimi segnali”.

Poi ha proseguito: “Si migliora tutti i giorni, lunedì abbiamo vinto in maniera larga ma martedì l’abbiamo analizzata, perché è stata un’ottima gara ma anche lì potevamo fare meglio in alcune situazioni. Stasera abbiamo trovato un avversario di valore, che è venuto qui a giocarsi una partita importante: ho fatto otto cambi rispetto a lunedì e non si è visto. L’Udinese ha giocatori importanti e si è visto, la mia squadra è rimasta sempre concentrata e sono molto soddisfatto della partita di questa sera”.

“Sicuramente stiamo correndo, ma stanno correndo anche altre squadre. Le due che avete citato in primis, ma penso anche a Fiorentina, Lazio, Juventus, Bologna, Milan. Ho sempre detto che il campionato sarebbe stato aperto e non come gli ultimi due, le insidie ci sono ogni giorno e devi essere bravo: non è semplice recuperare energie. Io voglio sempre avere giocatori disponibili, sto alternando anche per quello: abbiamo qualche problemino dietro, ci mancano Acerbi e Pavard da un mese che sono giocatori importanti. Stasera ho chiesto un sacrificio a Bastoni ed è stato bravissimo, anche Bisseck, Darmian e De Vrij stanno dando grandi garanzie”.

Sullo scambio tra Taremi e Arnautovic: “Sono stati bravissimi, penso che di schema ci sia poco, a parte la conduzione che deve fare Taremi che gli diciamo sempre. Ma sono stati bravissimi entrambi, Taremi ha fatto benissimo e Arnautovic ha fatto un grande movimento. Sono giocatori internazionali, non mi sorprendono come non mi sorprendono le prestazioni di Lautaro, Thuram o Correa. Devono continuare così, sapendo che abbiamo tante gare e sono tutti importanti per noi”.

Foto: Instagram Inter