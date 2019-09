Inzaghi: “Bel gioco e idee vanno benissimo, a ciò che conta sono i punti in classifica”

Reduce dalla sconfitta di San Siro, la Lazio domani affronterà in casa il Genoa. Alla vigilia del match, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa: “Dobbiamo ripartire da una vittoria, senza se e senza ma. Affrontiamo una squadra insidiosa, va benissimo il bel gioco e le idee, quello che conta sono i punti per muovere la classifica. Bisogna avere più cattiveria e voglia di fare gol, ma sarei molto più preoccupato se la squadra non creasse. Mi spiace perché dovremmo avere qualche punto in più. Ora servono i punti, il campionato è iniziato da poco. Non mi bastano più le idee e i complimenti. Posso essere contento, ma deve essere anche razionale e cinico. Dobbiamo muovere la classifica. Turnover continuo? Non lo so, io valuto in base a ciò che vedo in allenamento. Le sedute non sono aperte, altrimenti vedreste anche voi. Vavro è un grande professionista: sta lavorando bene, deve avere tempo per imparare bene la lingua. Sono contento di tutti i nuovi: Jony, Vavro e Adekanye, ovviamente Lazzari che era abituato già alla Serie A. Strakosha ha ancora margini di miglioramento. Sul gol potevamo fare meglio tutti, a partire da Lazzari che poteva essere più aggressivo su Biraghi anche se era sul destro. Strakosha poteva prendere campo, Jony doveva fare una copertura da quinto esperto, ma pur lavorando bene ancora non può esserlo. Non me la sento di colpevolizzare Strakosha. Ho citato questi tre ma potrei andare più a fondo. Immobile l’avevo visto bene sin da subito. Il cambio criticato da voi per Caicedo è stato fatto perché aveva chiesto il cambio, altrimenti avrebbe continuato. A fine gara devo analizzare altro, non i cambi richiesti. Se Immobile mi dimostrerà che sta bene, sicuramente giocherà“.

Foto: twitter Lazio