Inzaghi: “Avremmo meritato qualcosa in più. Atalanta avversario di assoluto valore”

Simone Inzaghi intercettato da DAZN ha parlato della prestazione della sua squadra contro l’Atalanta: “Rimane l’amaro in bocca, avremmo meritato qualcosa in più senza nulla togliere all’Atalanta. Andiamo avanti, ci siamo disuniti dopo il rigore sbagliato ma nei primi venti minuti del primo tempo e nella ripresa si è vista un’ottima Inter. Per un allenatore vedere i primi tre subentri è bello, ci hanno aiutato, hanno rialzato la squadra. Il secondo tempo è stato fatto ad altissimi livelli. I primi venti minuti sono stati molto importanti, poi è salita di tono l’Atalanta che è un avversario di assoluto valore”. Sulla decisione di assegnare il rigore a Dimarco: “La decisione è stata mia, avevo Dimarco e Perisic ed in quel momento mi sembrava più fresco Federico perché stamattina li aveva calciati molto bene. Mi dispiace perché ha fatto un grandissimo inizio di stagione, meritava di segnare sotto la curva. Sono contento di aver visto i ragazzi combattere fino alla fine, andiamo avanti in questo inizio di campionato”. Su Barella protagonista di un’altra partita di alto livello: “Da un paio d’anni gioca a questi livelli, non mi ha meravigliato. Mi aspettavo un giocatore con tecnica e corsa, è un centrocampista moderno”.

FOTO: Sito Inter