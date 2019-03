Inzaghi: “Sono arrabbiato per il risultato, pari che serve a poco. Se non vinci queste gare…”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio in casa della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono molto arrabbiato per la partita di stasera, probabilmente un allenatore dovrebbe essere contento per la prestazione fatta dai suoi ragazzi, ma invece sono parecchio scocciato dal risultato. Le altre corrono, siamo venuti qui costruendo tante palle gol, Terracciano è stato il migliore in campo, non siamo stati bravi nel saper ribaltare la situazione di pareggio. Questo risultato serve a poco, le altre corrono, adesso dobbiamo analizzare fino in fondo questa prestazione. Europa? Se non vinci partite giocando in questo modo, è normale che mi preoccupo”.

Foto: Twitter ufficiale Inzaghi