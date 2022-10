Inzaghi: “Andati oltre le aspettative. Decisivo il doppio confronto col Barcellona, ci ha dato autostima”

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime, Simone Inzaghi, ha così commentato il successo per 4-0 contro il Viktoria Plzen che vale un posto agli ottavi di Champions alla sua Inter: “C’era la speranza. Sapevamo di essere in un girone difficilissimo, ma volevamo fare un girone alla grande e siamo andati oltre alle aspettative. Bisogna fare un applauso ai giocatori. Sono assolutamente soddisfatto della crescita della squadra. Per raggiungere questo traguardo bisognava fare qualcosa di speciale e l’abbiamo fatto. Siamo cresciuti di partita in partita, il doppio confronto col Barcellona ci ha dato autostima. Siamo contenti per noi, per la società e per i tifosi: questa serata rimarrà“. Poi ha continuano commentando la svolta dopo il passaggio di Calhanoglu in cabina di regia: “Calhanoglu unisce quantità e qualità. L’anno scorso qualche volta l’avevo messo, ma lo vedo che anche quando fa la mezzala vuole la palla nei piedi. Con l’infortunio di Brozovic l’ho messo lì, l’ha fatto con disponibilità e sta crescendo di partita in partita. Chi gioca con Brozovic? Giocando ogni tre giorni ho bisogno di tutti. Giocatori importanti ci sono mancati tantissimo: devo avere la possibilità di cambiare con partite così ravvicinate”.

Foto: Instagram Inzaghi