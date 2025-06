Inzaghi al debutto con l’Al Hilal: “Volevo uscire dalla mia comfort zone, nessun altro club mi interessava”

18/06/2025 | 10:34:11

Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia del debutto nel Mondiale per Club con l’Al Hilal, appena ufficializzato con un contratto biennale da 26 milioni netti a stagione. Il neo tecnico saudita ha confermato la decisione di lasciare l’Inter, dopo quattro anni intensi: “Se questo è il prezzo da pagare, sono felice di farlo. Ho ricevuto molto più di quanto ho dato, dai tifosi, dalla società, dai giocatori. Sapevo che sarebbe stato difficile, ma era la scelta giusta per il bene dell’Inter”. Sul passaggio in Arabia, Inzaghi non nasconde la voglia di cambiamento: “L’anno scorso l’Al Hilal aveva già giocatori di grande livello con Jorge Jesus in panchina. Ho scelto questa sfida perché volevo uscire dalla mia zona di comfort, provare nuove idee e un nuovo stile di gioco. Nessun’altra squadra mi interessava”. Sul debutto contro il Real Madrid di Xabi Alonso, in programma stasera alle 21, il tecnico mostra ambizione e fiducia: “Sappiamo che sarà un match durissimo, ma siamo pronti. Ho visto molte partite qui al Mondiale per Club: le squadre giocano con ferocia, noi ci metteremo passione e fiducia per dare il massimo”. Foto: instagram al hilal