Inzaghi: “Adrenalina nel finale, ho sbagliato e chiesto scusa. Vittoria fondamentale, ma dobbiamo pedalare ancora di più”

Dopo la vittoria contro l’Udinese, è stato intervistato da DAZN il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, espulso nel finale, che ha commentato il match: “Primo tempo splendido dei ragazzi, dove avremmo meritato più dei due gol di vantaggio. Nella ripresa, prima del gol di Solet, non avevamo subito troppo. Dopo abbiamo perso lucidità, contro una squadra contro l’Udinese che ha sempre mostrato cose interessanti. Sul finale ho sbagliato, ho chiesto scusa al direttore di gara: sul fallo di Correa mi sembrava netto, poi è nato il calcio d’angolo in cui Solet ha rischiato di segnare. A volte l’adrenalina fa giocare brutti scherzi, purtroppo non ci sarò in panchina alla prossima”.

Sui prossimi impegni: “In questo momento, siamo in difficoltà. Sui cinque cambi, quattro sono stati obbligati. Arnautovic e Frattesi andavano cambiati, Dimarco e Darmian avevano pochi minuti. Mercoledì avremo squalificato Asllani, sarebbe stata la quarta partita intera per Calhanoglu e ho preferito toglierlo. Taremi, Dumfries e Lautaro non saranno disponibili. Andremo avanti sperando possano darci una mano nel futuro perché ci serviranno. Sulle competizioni siamo in corso, il Mondiale per Club poi per noi sarà importante”.

Infine: “Hanno fatto tutti bene, tatticamente hanno giocato bene. Dovevamo essere puliti tecnicamente, lo siamo stati e magari avremmo meritato anche qualche gol in più nella prima frazione. Andiamo avanti, è una vittoria importante ma dobbiamo pedalare ancora di più”.

Foto: Instagram Inter