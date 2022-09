Inzaghi: “Acerbi? In difesa può giocare in più ruoli”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, nella conferenza stampa per Milan-Inter, ha così parlato dell’ultimo acquisto nerazzurro: Francesco Acerbi, arrivato ieri a poche ore dalla chiusura del mercato.

Queste le parole del mister: “Acerbi lo conosciamo, ha tanta esperienza, ha lavorato con me e conosce i metodi miei e dello staff. Può giocare in più ruoli, è e sarà importante, come lo è stato Ranocchia l’anno scorso. Andrea è stato preziosissimo per la nostra stagione e per i trofei”.

