Inzaghi: “Acerbi e Calhanoglu faranno accertamenti domani. Speriamo di non perderli a lungo”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa ha parlato dopo il successo di Lecce, ponendo anche l’accento sugli infortunati.

Queste le sue parole: “Doseremo le energie, ma non la fatica. Calhanoglu nell’ultimo allenamento ha avuto un indolenzimento, stamattina la situazione non è migliorata. Non l’abbiamo rischiato. Domani farà un controllo, speriamo di non perderlo a lungo. Lo stesso per Acerbi”.