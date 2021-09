Inzaghi: “Abbiamo studiato le gare del Real, Ancelotti dà alle sue squadre una grande organizzazione”

Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions tra Inter e Real Madrid, si è soffermato sulla squadra spagnola: “Hanno ovviamente un’ottima organizzazione. Abbiamo studiato le prime quattro partite di questa stagione. Con Ancelotti le squadre hanno un grande gioco di attacco e un’ottima impostazione difensiva, ti possono punire in ogni momento. Con il recupero di Modric il Real palleggia molto bene, sa giocare negli spazi e in profondità, noi dovremo essere bravi in fase di possesso per tenere palla e far correre gli avversari il più possibile. Vinicius JR? È in un ottimo momento, è vero, ma non possiamo concentrarci solo su un giocatore, ci sono tantissimi giocatori con talento”.

Infine sulla sua esperienza nelle gare in Europa: “Da allenatore tra Europa League e Champions League credo di essere vicino a 50 partite nelle coppe. È ovvio che Ancelotti abbia più esperienza di me. Giocheremo la partita con il coltello tra i denti sperando di essere nella nostra giornata migliore. Sarà bellissimo esordire davanti ai nostri tifosi, in questo palcoscenico. Ancelotti? Carlo è uno dei più vincenti della storia. È capitato in passato di parlare con lui di calcio. Dà una grande organizzazione alle proprie squadre, per questo servirà la partita perfetta”.

