Inzaghi: “Abbiamo stradominato. Ora dobbiamo fare bene su tutti i fronti, siamo l’Inter”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 nel derby contro il Milan: “Ho fatto i complimenti alla squadra, perché è stata attenta e ha stradominato. Vincere due derby in venti giorni non è facile. Guardiamo avanti con fiducia, stiamo recuperando tutti i giocatori. Lukaku e Brozovic sono fondamentali, ma nonostante la loro assenza siamo andati avanti in Champions e abbiamo vinto un trofeo. Non dimentichiamoci che martedì avevamo un quarto di Coppa Italia”. E sulla formazione del Milan: “Se ne parlava da qualche giorno, ma mi sono concentrato sulla mia squadra. Ho ribadito nostri i concetti al di là degli avversari e vincere un derby così fa molto piacere”.

Poi ha proseguito parlando di Lautaro Martinez: “Lui dall’anno scorso sta giocando a livelli strepitosi, nonostante non abbia avuto momenti di riposo. Si merita gli elogi, ma parlare solo di lui sarebbe riduttivo perché la squadra ha avuto un grande dominio, Peccato non averla chiusa, ma martedì abbiamo speso tanto in coppa”.

Infine, è tornato a parlare dell’inizio stagione: “Abbiamo commesso qualche errore, avendo anche assenze pesanti come pochi altri. Non è facile regalare Lukaku e Brozovic per 4 mesi, ma abbiamo conquistato un ottavo di finale di Champions, vinto un trofeo e guadagnato una semifinale di Supercoppa. Dovremo giocare tantissimo: siamo l’Inter ed è nostro dovere fare bene su tutti i fronti. Dopo la sconfitta con la Roma eravamo noni, poi abbiamo vinto 10 partite su 13 e cercheremo di migliorare sempre”.

Foto: Instagram Inzaghi