Inzaghi: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dobbiamo migliorare nella fase offensiva”

Dopo la vittoria conquistata negli ultimi secondi, ai microfoni di Radio Rai 1 Simone Inzaghi ha parlato cosi della sua Lazio: “Sapevamo che questa partita era importante e difficile. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci è mancato l’ultimo passaggio, abbiamo trovato una squadra organizzata e siamo stati bravi a non mollare e a trovare un gol importante. Avevamo scelto i nostri tre difensori, abbiamo commesso un grave errore perché avevamo preso un gol in fotocopia contro il Lecce e una squadra come la nostra non se lo può permettere. Dobbiamo migliorare nella fase offensiva, abbiamo avute delle situazioni dopo l’1-0 che potevamo sfruttare meglio, oggi abbiamo vinto ma nel primo tempo non potevamo prendere gol a tre secondi dalla fine”.

Foto: Profilo Twitter Lazio