Inzaghi: “Abbiamo fatto qualcosa di magico, è tutto meritato! Dedico la vittoria a chi ha sempre creduto in noi”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria in Supercoppa contro la Juventus: “Abbiamo fatto qualcosa di magico, battere due volte la Juve in poco tempo è incredibile. È una vittoria meritata di un gruppo forte che ha sempre creduto in quello che si faceva e si merita tuto questo”.

I cambi?

“Ho grandissima fiducia li vedo allenarli, Cataldi Parolo Cai possono giocare dall’inizio. Avevo paura che in qualche ripartenza, potesse fare un fallo Lucas Leica Vittoria strameritata onore ai ragazzi.

Il sogno scudetto è possibile?

“Al di là di questo dobbiamo lavorare per goderci serate come queste. È frutto del lavoro di questi ragazzi”.

Vittoria dedicata a?

“Penso a tutte le persone che sono sempre state con me, in questi tre anni e mezzo non ho mai avuto problemi. Ma quando non venivano le vittorie so chi c’è stato e chi no”.

Foto: Lazio Twitter